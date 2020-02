Banca Popolare di Bari e la condiscendenza di Bankitalia (Di sabato 1 febbraio 2020) “Bankitalia su Tercas non fu ostacolata, ma condiscendente”: il giudizio è del Giudice per le Indagini Preliminari di Bari Francesco Pellecchia e si trova nelle carte dell’ordinanza che ha portato agli arresti domiciliari Gianluca e Marco Jacobini, amministratori di fatto della Banca Popolare di Bari, e a una misura di interdizione anche nei confronti di Vincenzo De’ Bustis. L’operazione fu autorizzata dalla Bankitalia guidata da Ignazio Visco, che nell’estate 2014 rimosse il divieto di effettuare nuove acquisizioni imposto alla Popolare di Bari nel 2011 dall’allora governatore Mario Draghi, dopo che nell’ispezione 2010 erano emerse diverse criticità, a cominciare dalle carenze di governance espresse dallo strapotere dell’allora ad, Marco Jacobini. Ma, scrive oggi Il Fatto Quotidiano in un articolo a firma di Carlo Di Foggia e Antonio Massari, c’è dell’altro: I ... nextquotidiano

