Baby gang, 16enne accoltellato in corso Garibaldi: denunciati quattro minorenni (Di sabato 1 febbraio 2020) Cronaca di Napoli: denunciati i membri della Baby gang che aggredì un 16enne in corso Garibaldi. Due di essi sono coinvolti anche nella sassaiola contro la Polizia al Borgo Sant’Antonio Abate. Il 16 gennaio, un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato a Napoli dopo essere stato aggredito da una Baby gang. Il ragazzino fu avvicinato da quattro coetanei in corso Garibaldi, fino a quando uno di loro, armato di un coltello, lo ha ferito alla gamba sinistra. Le indagini dei Carabinieri (portate avanti anche con testimonianze e immagini di videosorveglianza) hanno portato all’identificazione e alla denuncia per lesioni di 4 minorenni tra i 15 e i 16 anni, effettuata dai militari della stazione di Borgoloreto su disposizione della Procura dei Minori di Napoli: sono dunque loro gli autori dell’aggressione a un loro coetaneo (che stava tornando a casa dopo gli allenamenti di calcio). ... 2anews

LegaSalvini : #Borgonzoni: ++ BOLOGNA, ENNESIMA AGGRESSIONE. BASTA! ++ In poco più di 20 giorni a Bologna una ragazza è stata agg… - InterNapoli : #Napoli violenta, minorenne accoltellato al Corso Garibaldi da baby gang su - corrmezzogiorno : #Napoli Napoli, assalto ai poliziotti e 16enne accoltellato: sgominata una baby gang -