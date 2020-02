Australia, morto Billy il Koala simbolo lotta agli incendi (Di sabato 1 febbraio 2020) Ad annunciare il decesso del Koala in Australia sono stati i volontari di Adelaide e Hills Koala Rescue. Decisive le gravi ustioni riportate dall’animale Koala (Fonte: Pixabay) Billy, il Koala inizialmente sopravvissuto agli incendi in Australia, non c’è più. Dopo un percorso riabilitativo volto ad attenuare le gravi ustioni riportate alle zampe si è dovuto arrendere. A dare la tragica e soprattutto triste notizia sono stati i volontari del Centro Adelaide e Hills Koala Rescue, che si erano presi cura di lui durante questo periodo, con l’auspicio di poterlo aiutare a ristabilirsi completamente. Purtroppo però quando tutto lasciava presagire ad un pieno recupero, la situazione è nuovamente precipitata e per il povero Billy non c’è stato più nulla da fare. LEGGI ANCHE -> incendi Australia: IMMAGINI SHOCK RIPRESE DA UN AEREO. ... chenews

enpaonlus : E’ morto Billy, koala simbolo salvato dagli incendi in Australia con le zampe ustionate - La Stampa… - moriggi : RT @RenatoVenditti1: Questo 2020 è iniziato, tutto sommato, benino. Abbiamo rischiato la 3Guerra mondiale, il Papa ha picchiato una cinese,… - whitegliss : Addio a Billy, è morto il koala salvato dagli incendi in Australia con le zampe ustionate. -