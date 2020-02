Assemblea di Italia Viva, Renzi: “Rispettiamo Conte ma non è il leader dei progressisti. Governo? Speriamo arrivi al 2023” (Di sabato 1 febbraio 2020) “Abbiamo molto rispetto del presidente del Consiglio e vogliamo dargli una mano e speriamo che vada avanti. Questo giudizio non arriva però a farne il leader dei progressisti del mondo”. Lo ha detto Matteo Renzi aprendo la prima Assemblea nazionale di Italia Viva a Roma, ribadendo il pieno appoggio di Iv al governo che “si vota a fine legislatura, nel 2023 perché nelle ultime legislature si è votato alla fine della legislatura. Si vota ogni cinque anni, non quando lo decide qualcuno”, ha concluso. L'articolo Assemblea di Italia Viva, Renzi: “Rispettiamo Conte ma non è il leader dei progressisti. Governo? Speriamo arrivi al 2023” proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

