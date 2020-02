Ascolti TV Social Auditel 31 gennaio 2020: La finale de Il Cantante Mascherato primo trend con Albano e il vincitore Mammuccari, il GF VIP raggiunge quasi 70.000 Tweet (Di sabato 1 febbraio 2020) Social Auditel 31 gennaio 2020 La finale de Il Cantante Mascherato in tendenza con il vincitore "Coniglio" Mammuccari e il "Leone" Albano. GF VIP raggiunge quasi 70.000 Tweet con numerosi trend La finale de Il Cantante Mascherato spicca su tutti nel trending topic del venerdì sera. L’hashtag ufficiale #IlCantanteMascherato è primo trend con +15.000 Tweet. Su 20 trend, almeno 6 sono dedicati al programma condotta da Milly Carlucci che ha visto come vincitore della prima edizione “Coniglio” Teo Mammuccari. Non da meno l’ondata Social per il rivale televisivo GF Vip. L’hashtag ufficiale #GFVip raggiunge +66.700 Tweet. Si aggiungono numerose tendenze correlate. Su La7 sono stati scritti +8.300 Tweet per #propagandalive. Ascolti TV Social Auditel 31 gennaio 2020: La finale de Il Cantante Mascherato primo trend con Albano e il vincitore Mammuccari, il ... spettacoloitaliano

