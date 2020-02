Ascolti Il cantante mascherato finale, GF Vip: Milly Carlucci da record (Di sabato 1 febbraio 2020) Il cantante mascherato, Ascolti finale: Milly Carlucci da record contro il Grande Fratello Vip record di share per la quarta e ultima puntata de Il cantante mascherato, condotto da Milly Carlucci, in onda ieri sera su Rai1, contro una nuova puntata del GF Vip 4 di Alfonso Signorini. E come dimostrano i dati auditel relativi agli Ascolti di ieri, venerdì 31 gennaio 2020, la finale de Il cantante mascherato ha stravinto contro il Grande Fratello Vip. Milly Carlucci è riuscita infatti, con il suo show, ad incollare al teleschermo quasi 4 milioni e mezzo di telespettatori, con uno share del 22%. Nel dettaglio, sono stati 4 milioni 432 mila i telespettatori che ieri sera hanno scelto di seguire la finalissima de Il cantante mascherato, come apprendiamo da Davide Maggio. Anche la prima puntata, andata in onda il 10 gennaio, è stata seguita da poco più di 4 milioni 430 mila telespettatori con ... lanostratv

