Antonia Dell’Atte, la musa di Giorgio Armani, ha raccontato la sua drammatica vita, padre e marito violenti (Di sabato 1 febbraio 2020) musa di Giorgio Armani, Antonia Dell’Atte si confessa e parla delle sue sofferenze a causa di un marito e di un padre violento Si racconta a Storie Italiane la musa di Giorgio Armani Antonia Dell’Atte. Nell’intervista rilasciata nel programma di Eleonora Daniele la donna, originaria di Brindisi, è stata una delle top model italiane più famose degli anni ’70 e ’80. La modella pugliese ha sfilato nelle grandi passerelle di Parigi e New York e in Spagna ha anche lottato per i diritti delle donne e delle mogli. Lei è stata anche la prima a fare le denunce delle violenze in tv. Dopo aver avuto successo nelle passerelle, la Dell’Atte nel 1984 è entrata nel cast di Drive In. Nella trasmissione ha portato la comicità e ha interpretato una specie di parodia di se stessa, attraverso caricature e dialoghi in dialetto. Ricordare il suo passato ha fatto emozionare Antonia, soprattutto quando ha ... kontrokultura

