Anticipazioni Verissimo: Diana Del Bufalo in cura da uno psicoterapeuta (Di sabato 1 febbraio 2020) Diana De Bufalo ospite di Verissimo oggi pomeriggio 1 febbraio: la ex fidanzata di Paolo Ruffini svela i perché del loro addio e racconta di essere stata in cura da uno psicoterapeuta Lo Studio di Verissimo, dove Silvia Toffanin accoglie i suoi ospiti, oggi pomeriggio 1 febbraio vedremo come ospite anche la bellissima Diana Del Bufalo, la ex fidanzata di Paolo Ruffini con il quale ha trascorso unArticolo completo: Anticipazioni Verissimo: Diana Del Bufalo in cura da uno psicoterapeuta dal blog SoloDonna solodonna

zazoomblog : Verissimo anticipazioni puntata dell’1 febbraio - #Verissimo #anticipazioni #puntata - zazoomblog : ‘Il medico mi ha salvato la vita…’:anticipazioni Verissimo. Da Silvia Toffanin il dramma di Diana Del Bufalo [FOTO]… - KontroKulturaa : 'Il medico mi ha salvato la vita...':anticipazioni Verissimo. Da Silvia Toffanin il dramma di Diana Del Bufalo [FOT… -