Anno giudiziario, Scarpinato: “Spazzacorrotti e blocca-prescrizione segnano inversione di tendenza, su cui è in corso scontro politico” (Di sabato 1 febbraio 2020) “Sui reati dei colletti bianchi, la Spazzacorrotti e la blocca-prescrizione segnano un’inversione di tendenza che non si sa se sarà destinata a stabilizzarsi. Va considerato, infatti, che è in corso un intenso scontro politico che mette a rischio la tenuta del governo”. A dirlo, all’inaugurazione dell’Anno giudiziario a Palermo, il procuratore generale Roberto Scarpinato, che ha citato la legge anticorruzione, entrata in vigore nel gennaio del 2019, e la legge che blocca la prescrizione dopo il primo grado di giudizio, quali possibili misure che possono aumentare l’efficacia dell’azione penale nei confronti dei reati commessi dai cosiddetti colletti bianchi. “Questo è il distretto che ha sopportato sulle sue spalle l’urto più immediato della violenza mafiosa“, sono le parole di Nino Di Matteo, ex pm di Palermo che oggi da ... ilfattoquotidiano

