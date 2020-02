Anno giudiziario, Davigo parla a Milano e gli avvocati lasciano l’aula. Presidente corte d’Appello: ‘Stop prescrizione? Qui ricadute contenute’. Poniz (Anm): ‘Intollerabile la lezione di garantismo dalla politica’ (Di sabato 1 febbraio 2020) Dopo aver chiesto di censurare Piercamillo Davigo, gli avvocati della Camera penale di Milano hAnno deciso di contestarlo e non ascoltarlo: in protesta contro il consigliere del Csm ed ex pm di Mani Pulite, hAnno lasciato l’aula del Palazzo di giustizia di Milano, dove si tiene l’inaugurazione dell’Anno giudiziario, non appena ha preso la parola. I penalisti si erano rivolti al Csm per chiedere di “bloccare” la presenza di Davigo, rivendicata e sostenuta invece dai magistrati che hAnno sottolineato il tentativo di bavaglio messo in atto dagli avvocati: “Volete sanzionare la libera manifestazione del pensiero“. I legali hAnno deciso di protestare comunque, sventolando tra le mani cartelli con scritti gli articoli 24,27 e 111 della Costituzione, che a loro dire, sono stati violati dalla riforma della prescrizione . Durante la protesta degli avvocati, ... ilfattoquotidiano

