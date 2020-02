Anno giudiziario, Davigo interviene a Milano e gli avvocati lasciano l’aula. Presidente corte d’Appello: “Blocco prescrizione? Qui le ricadute sui tempi saranno contenute” (Di sabato 1 febbraio 2020) Gli avvocati della Camera penale di Milano lasciano l’aula del Palazzo di giustizia, dove si sta tenendo l’inaugurazione dell’Anno giudiziario, appena il consigliere del Csm Piercamillo Davigo prende la parola. Gli avvocati della Camera penale si erano rivolti al Csm ritenendo inopportuna la presenza di Davigo, presenza invece rivendicata e sostenuta dai magistrati. I legali hAnno sventolato tra le mani un foglio con l’intestazione della Gazzetta ufficiale e la scritta “Costituzione della Repubblica”. I legali hAnno esibito cartelli con scritti gli articoli 24,27 e 111 della Carta, che a loro dire, sono stati violati dalla riforma della prescrizione e hAnno organizzato un flash mob nell’atrio del Palazzo di Giustizia. . “BLOCCO PRESCRIZIONE? A Milano RICADUTE CONTENUTE” – “Fra le numerose altre riforme del settore penale, vAnno certamente prese ... ilfattoquotidiano

