Anno giudiziario, Davigo contestato: gli avvocati lasciano l'aula (Di sabato 1 febbraio 2020) Gianni Carotenuto Gli avvocati della Camera penale di Milano hAnno lasciato l'aula, dove si stava svolgendo la cerimonia per l'Anno giudiziario, nel momento in cui ha preso la parola il togato del Csm Piercamillo Davigo. E qualcuno urla: "Vergogna" Avevano dichiarato Piercamillo Davigo "persona non gradita" tra quelle invitate all'inaugurazione dell'Anno giudiziario. Ma l'ex giudice di Mani Pulite e togato del Csm è intervenuto lo stesso, inducendo gli avvocati della Camera penale di Milano a compiere una protesta choc: hAnno abbandonato l'aula magna nel momento in cui Davigo ha preso la parola in aula magna, sventolando un foglio dov'erano indicati gli articoli 24 (diritto di difesa), 27 (presunzione di innocenza) e 111 (giusto processo) della Costituzione. La protesta contro Davigo La contestazione contro Davigo - presidente della II Sezione penale presso la Corte suprema ... ilgiornale

