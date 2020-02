Anno giudiziario, Bonafede: “Mai detto che prescrizione riduce i tempi del processo. Dispiace essere etichettato come manettaro” (Di sabato 1 febbraio 2020) “Mi dispiace che vengano a volte utilizzati per etichettarmi aggettivi, che ormai sono all’ordine del giorno come l’inciviltà, come il manettaro“. Sono le parole del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, che è intervenuto a Milano all’apertura dell’Anno giudiziario. “Sono il primo Guardasigilli che ha ha stabilito un controllo strutturale dell’ispettorato del mio Ministero su tutti i casi di ingiusta detenzione. Controllo che prima veniva fatto soltanto sulle cosiddette scarcerazioni tardive”. “Le critiche che oggi mi sono state sollevate in realtà sono argomentazioni che in parte condivido: l’idea che bisogna intervenire sui tempi del processo la condividiamo tutti – ha aggiunto Bonafede – Non ho mai detto che la prescrizione sia un modo per ridurre i tempi del processo. Semplicemente ritengo ingiusto che lo Stato arrivi a un ... ilfattoquotidiano

