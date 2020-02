Ambiente, viaggi Trenitalia più green: taglio di 300 tonnellate di plastica (Di sabato 1 febbraio 2020) Il piano green di Trenitalia (gruppo Fs Italiane) prevede una riduzione della plastica monouso nei servizi di ristorazione a bordo delle Frecce, nei FrecciaLounge e FrecciaClub delle stazioni italiane, con l’obiettivo di tagliare 300 tonnellate di plastica in un anno. In un anno, si legge in una nota, saranno eliminate 15,2 milioni di bottiglie, 12 milioni di bicchieri e 3,8 milioni di palettine per il caffè, tutti prodotti in plastica. Le bottiglie sono sostituite da bottiglie in vetro o da lattine, facilmente riciclabili, mentre i bicchieri saranno di carta e le palette per il caffè in legno. Trenitalia ha scelto sul mercato tutti prodotti confezionati con materiale diverso dalla plastica. I pochi prodotti ancora confezionati in plastica saranno sostituiti quando il mercato offrirà alternative ecocompatibili. ‘‘Ridurre la plastica a bordo delle Frecce – ... meteoweb.eu

