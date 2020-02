Allerta virus a Roma, la mancanza di un piano e il ‘fai da te’ dilagante (Di sabato 1 febbraio 2020) L’ Allerta virus tiene banco a Roma e negli esercizi commerciali della Capitale. La situazione “è sotto controllo” fanno sapere dalla Prefettura. Eppure, nelle scuole e negli uffici pubblici, aumenta il ‘fai da te’ in mancanza di un piano specifico ufficiale L’ansia è calata sulla Capitale, Roma nel giro di quarantotto ore è diventata la … L'articolo Allerta virus a Roma, la mancanza di un piano e il ‘fai da te’ dilagante proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

