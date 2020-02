Alena Seredova incinta a 41 anni, il primo figlio di Alessandro Nasi (Di sabato 1 febbraio 2020) incinta di Alessandro Nasi, Alena Seredova a 41 anni diventerà di nuovo mamma per la terza volta Si apre una nuovissima pagina nella vita di Alena Seredova. La modella ed ex moglie di Gigi Buffon diventerà mamma per la terza volta. Invece, per il compagno Alessandro Nasi, erede della famiglia Agnelli, si tratta del primo figlio. La vita sta regalando alla modella una gioia immensa, che la ripaga dell’incubo vissuto sette anni fa quando scoprì per caso il tradimento del marito. Sette anni fa, infatti, seppe della storia di Buffon con la D’Amico mentre stava ascoltando la radio. Fu uno choc per lei, che aveva avuto sempre piena fiducia nel marito, e scoprirlo in questo modo brutale la fece stare male. Subito venne bersagliata dalla stampa e non ebbe neanche il tempo di metabolizzare quello choc in privato. All’epoca era sconvolta e le sembrava di essere in un tunnel senza uscita. Alena ... kontrokultura

