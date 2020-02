Al Teatro Troisi di Fuorigrotta abbonamento bis a 7 spettacoli a soli 80 euro (Di sabato 1 febbraio 2020) Il Teatro Troisi rilancia e offre al pubblico un abbonamento bis a 7 spettacoli a soli 80 euro si parte con Nino Formicola e Max Pisu. Al Teatro Troisi, non finiscono mai di stupire il pubblico. E’ pronto per partire dal prossimo 6 febbraio un abbonamento bis che, affiancando l’applaudito e apprezzato cartellone ufficiale, propone altri 7 spettacoli al prezzo complessivo di soli 80 euro. Cosi con la società “Che Spettacolo”, attenta con la sua gestione del Teatro a mostrarsi più che mai vicino al pubblico, lo spazio di via Leopardi a Fuorigrotta diretto artisticamente da Fabio Brescia è pronto per offrire ai suoi amici la possibilità di assistere ai lavori dei più apprezzati artisti della scena italiana a condizioni davvero straordinarie. Si partirà il prossimo 6 e 7 febbraio con Nino Formicola e Max Pisu, in esclusiva per la Campania con lo spettacolo “La cena dei ... 2anews

