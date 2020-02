Addio alla ‘Regina del Giallo’, la suspense era il suo regno (Di sabato 1 febbraio 2020) È morta a 92 la scrittrice americana Mary Higgins Clark. Lo ha annunciato «con grande tristezza» il suo editore Carolyn K. Reidy, ad di Simon & Schuster, specificando che l'autrice di decine di bestseller si è spenta il 31 gennaio in Florida per "complicazioni legate all'eta' anziana". Soprannominata la “Regina del giallo”, la Higgins Clark è morta «circondata da famiglia e amici», ha fatto sapere l'editore, celebrando la sua "straordinaria lealtà e dedizione". (Continua...) Nata a New York, nel Bronx, il 24 dicembre 1927, in una modesta famiglia di origini irlandesi, Mary Theresa Eleanor Higgins Clark ha raccontato di essersi «ammalata di scrittura» all'età di 7 anni, essendo gli irlandesi spesso «narratori nati». La sua vita fu segnata da una serie di tragedie personali: a 11 morì il padre e a 15 anni dovette andare a lavorare per aiutare a mantenere la ... howtodofor

