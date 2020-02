Adam Sandler | rinnovato il contratto con Netflix per altri quattro film (Di sabato 1 febbraio 2020) Adam Sandler ha rinnovato il contratto con la piattaforma di streaming: nuovi film in arrivo nel corso dei prossimi anni. L’accordo firmato con l’attore e la sua casa di produzione Happy Madison Productions prevede la realizzazione di quattro nuovi titoli. Ad annunciarlo la stessa società di streaming, nel giorno in cui viene reso disponibile sulla … L'articolo Adam Sandler rinnovato il contratto con Netflix per altri quattro film proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

avadesordre : #AdessoInTv SkyRomance #Spanglish commedia agrodolce ben supportata dal cast femminile, e poi l’inutile bietolone A… - gditom : Ho letto recensioni strabilianti su #UncutGems (su Netflix), invece è solo un mediocre film sopravvalutato con due… - movieplayer_it : #Diamantigrezzi, la recensione: su Netflix, la scommessa di Adam Sandler -