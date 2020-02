Abracashoes: il film di Roger Vivier con Christina Ricci è uno spettacolo (di magia!) (Di sabato 1 febbraio 2020) AbracashoesAbracashoesAbracashoesAbracashoesAbracashoesAbracashoesAbracashoesAbracashoesAbracashoesAbracashoesAbracashoesAbracashoesLa storia inizia in un teatro, dove sta per andare in scena uno spettacolo di magia. Il sipario si alza e il mago (o meglio, la maga) cerca un volontario in mezzo al pubblico. Ma piuttosto che osservare i volti delle persone, sembra concentrarsi sulle loro calzature. Così, sul palco accanto a lei, sale un’avvenente spettatrice con ai piedi un paio di Belle Vivier e lo show ha inizio. Inizia così il nuovo cortometraggio con cui Roger Vivier, come fa da qualche stagione a questa parte (ricordate il corto ideato per presentare la collezione invernale?), rende omaggio alle sue creazioni più emblematiche. Nel caso specifico, presentata per la prima volta nel 1965, la décolletée Belle Vivier è il simbolo della Maison e, con la punta squadrata, la maxi fibbia e il ... vanityfair

