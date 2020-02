2 Febbraio 2020, Giorno della Marmotta e Candelora: tra tradizioni e leggende, grande attesa per le “previsioni meteo” di Phil (Di domenica 2 febbraio 2020) Come ogni anno c’è grande attesa negli Stati Uniti per la tradizionale predizione della Marmotta Punxsutawney Phil nel “Giorno della Marmotta” (Groundhog Day) che viene celebrato ogni 2 Febbraio a Punxsutawney, in Pennsylvania. La previsione viene fatta dal roditore in base alla sua ombra e la tradizione vuole che la Marmotta venga fuori dalla sua tana davanti a migliaia di spettatori nelle prime ore del Giorno: se vede la sua ombra significa che l’inverno durerà un altro mese e mezzo, se invece non la vede vuol dire che la primavera arriverà presto, accompagnata da temperature miti. La Marmotta dovrebbe uscire dalla sua tana intorno alle 07:20 ora locale (13:20 ora italiana): cercherà la sua ombra per la 134ª volta. Phil è la più famosa di un piccolo gruppo di marmotte che si ritiene siano in grado di fare previsioni del tempo, insieme alla Marmotta Chuck ... meteoweb.eu

tuttosport : #Juve, due colpi per febbraio: #Chiellini e #Khedira - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, il consiglio dei ministri dichiara lo stato di emergenza #ANSA - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, per il direttore scientifico dell'ospedale Spallanzani è 'quasi impossibile il contagio dai due turi… -