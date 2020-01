Wolverhampton: quale è il record di Raul Jimenez e Traore (Di venerdì 31 gennaio 2020) La combinazione tra Raul Jimenez e Adama Traore sta trascinando il Wolverhampton. Nessuno fa meglio in Europa Il Wolverhampton di Nuno Espirito Santo è una delle massime sorprese di questa stagione di Premer, trascinato dalle prodezze di Adama Traore e Raul Jimenez. C’è un particolare record tra i due: si tratta della combo che, nei primi 5 campionati europei, più gol produce. Adama Traore ha infatti effettuato ben 5 assist per Raul Jimenez: il messicano invece ne ha totalizzati 3 per il compagno. 8 gol complessivi per il momento: nessuna coppia è più efficace. E la Champions, distante oggi 6 punti dal Chelsea quarto, non sembra un’utopia. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

