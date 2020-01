WhatsApp, nel 2020 arrivano 117 nuove emoticons: c’è anche quella dedicata agli italiani (Di venerdì 31 gennaio 2020) Scorri e trovi la bandiera transgender accanto all’uomo con il velo da sposa, più giù anche una donna in smoking e un papà che allatta un neonato. Ci sono sempre meno barriere anche nelle nuove emoji che stanno per arrivare sui nostri smartphone. Entro la fine dell’anno verrà rilasciato ufficialmente un nuovo pacchetto di 117 faccine che implementeranno la tastiera digitale per una comunicazione sempre più inclusiva, diversificata e rispettosa delle identità di genere e delle inclinazioni sessuali di ciascuno. Lo ha annunciato l’Unicode Consortium, l’organizzazione no-profit che crea, aggiorna e tutela le nuove forme di comunicazione multilingue attraverso simboli grafici comprensibili a tutti e in linea con la multiculturalità. Ci sarà infatti anche la possibilità di scegliere una variante né maschile né femminile di Babbo Natale e di personaggi di genere neutro. Ma tra le novità ecco ... ilfattoquotidiano

