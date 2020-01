WhatsApp: in arrivo novità e una dedica per gli italiani (Di venerdì 31 gennaio 2020) In arrivo 117 nuove emoji sui nostri smartphone che andranno ad arricchire il vocabolario digitale delle nostre conversazioni. Nuova emoji introdotta nel 2020 (foto web) Nel 2019 erano già stati introdotti 74 elementi nuovi nella tastiera degli smartphone; tra poco gli utenti che amano le faccine avranno l’imbarazzo della scelta. Tra le nuove faccine approvate dal Consorzio Unicode, ne troviamo una dedicata agli italiani, o meglio ad un gesto che ci ha reso famosi in tutto il mondo e spesso usata all’estero per imitare gli italiani. Si tratta della mano chiusa con dita riunite a punta verso l’alto: un gesto utilizzato nel nostro Paese per dire “Che vuoi?!” o “Ma cosa dici?!“. Il nuovo standard Emoji 13.0 include però tantissime altre novità, destinate ad arricchire ulteriormente i modi di esprimersi in chat o nei post ... chenews

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: WhatsApp, in arrivo un nuovo sistema di pagamento digitale - AnnaVizzari : In arrivo #WhatsApp Pay, sistema di #pagamento peer to peer o per acquisti online tramite chat. #Facebook imita… - SkyTG24 : WhatsApp, in arrivo un nuovo sistema di pagamento digitale -