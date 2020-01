WhatsApp, ecco le 117 nuove faccine: anche quella dedicata all’Italia (Di venerdì 31 gennaio 2020) Con l’inizio del 2020 stanno per arrivare sugli smartphone decine di nuove faccine, approvate dal consorzio per gli standard digitali Unicode, che arricchiranno le nostre conversazioni su WhatsApp, Messenger e Telegram. Ben 117 emoji da Babbo Natale ai ninja, dall’uomo in smoking al cuore umano fino a un gesto tutto italiano pensato proprio per gli utenti del Bel Paese o – più verosimilmente – per tutti coloro nel mondo che vedono nella mano con le dita giunte verso l’alto a significare “Che cosa vuoi?” uno dei simboli dell’italianità. WhatsApp, le 117 nuove faccine L’iconico gesto delle dita messe ad indicare “Che cosa vuoi?” è noto in America come Pinched fingers e per la prima volta sarà disponibile all’interno del set di emoji presenti sul servizio di chat WhatApp. Il popolare gesto connesso all’italianità ... notizie

