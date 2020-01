WhatsApp | arriva la truffa che ruba la foto del profilo

Se il Coronavirus arriva su WhatsApp : occhio alle bufale : Truffe su WhatsApp, ecco cosa non devi cliccareSicurezza dell'account Scadenza o pagamento di WhatsAppMessaggi audio da ascoltareServizi aggiuntivi per i VipNuove emoji ed emoticon da scaricareBuoni sconto da aggiudicarsi/1Buoni sconto da aggiudicarsi/2Straordinari premi a estrazioneBuoni e "regali" governativiLa multa da 100 euroLa morte di Gigi BuffonI documenti al corriereMusulmani contro il NataleLa passata MuttiIl network delle panzaneNon ...

WhatsApp - arriva trasferisci account. Ecco come funziona : arriva sull’applicazione di messaggistica WhatsApp una nuova funzionalità nella versione beta di WhatsApp per Android. La funzione si chiama trasferisci account o “Account Transfer“, se la versione è in inglese. Vediamo a cosa serve e come funziona questa nuova funzione. A distanza di poche ore dalla notizia che è stata rilasciata la modalità scura per l’applicazione di messaggistica WhatsApp, arriva un’altra grande novità che ...

Su WhatsApp è arrivato il dark mode : è nella versione beta per Android : Il dark mode sbarca anche su WhatsApp. La nuova modalità scura è attivabile con l’ultima versione beta di Android, ma attenzione se non si ha dimestichezza. Per la versione iPhone ancora un po’ di tempo. Su WhatsApp arriva il dark mode, modalità a sfondo scuro che aiuta a riposare gli occhi consumando meno la batteria. […] L'articolo Su WhatsApp è arrivato il dark mode: è nella versione beta per Android proviene da www.meteoweek.com.

Su WhatsApp Beta arriva una feature per trasferire un account in semplicità : La Beta 2.20.14 di WhatsApp introduce la funzione account Transfer L'articolo Su WhatsApp Beta arriva una feature per trasferire un account in semplicità proviene da TuttoAndroid.

Arriva il dark mode su WhatsApp : come usare il tema scuro : (Foto: WhatsApp) Finalmente il dark mode, alias il tema scuro, sbarca su WhatsApp, seppur dalla porta di servizio, ovvero la versione beta e per ora soltanto su smartphone con sistema operativo Android. Ma questa è davvero la volta buona: dopo un’attesa fin troppo prolungata è pronta la funzione che fa virare i toni verso il grigio-nero riposando gli occhi e alleggerendo il consumo energetico. Ecco come usarla da subito. Se ne parlava da ...

WhatsApp - la pubblicità in chat non arriva (per ora) : La pubblicità su WhatsApp può attendere. Un anno fa Facebook aveva annunciato l'arrivo delle inserzioni a pagamento per gli utenti dell'app di messaggistica più utilizzata al mondo all’interno dello Stato, la copia delle Storie di Instagram. Dovevano arrivare nei primi mesi del 2020 e colpire tutti gli utenti indiscriminatamente, ma ora il gruppo di Menlo Park ci sta ripensando. Secondo quanto riportato dal Wall ...

WhatsApp - modalità scura : quando arriva e le ultime novità : Continuano i lavori per la dark mode di WhatsApp: che cos’è e quando arriva? Non manca molto, i tecnici aspettano le ultime migliorie in base ai sistemi operativi. La dark mode di WhatsApp non è ancora disponibile, ma continuano senza interruzioni i lavori che coinvolgono i tecnici dell’app di messaggistica per distribuire sugli smartphone la […] L'articolo WhatsApp, modalità scura: quando arriva e le ultime novità proviene da ...

Vigilia dell’Epifania 2020 - arriva la Befana! PROVERBI - CITAZIONI e le FRASI più divertenti per gli auguri su Facebook e WhatsApp : “L’Epifania tutte le feste le porta via!“: la Befana il 6 gennaio è simbolo del termine delle feste natalizie e del nuovo anno. Nel giorno dell’Epifania il mondo cristiano ricorda l’incontro dei Re Magi con Gesù Bambino e la loro conversione alla nuova dottrina. Il termine deriva dal greco “Epiphàneia”, che significa letteralmente “manifestazione”, “venuta”, “presenza divina”. Per l’occasione proponiamo una ...

Il 2020 è arrivato e porterà con sé la pubblicità su WhatsApp : WhatsApp è pronta a introdurre gli annunci pubblicitari su WhatsApp nel 2020. Ecco come funzionano e tutti i dettagli in proposito di una novità che non farà contenti i tanti utilizzatori della nota app di messaggistica istantanea. L'articolo Il 2020 è arrivato e porterà con sé la pubblicità su WhatsApp proviene da TuttoAndroid.

Incredibile WhatsApp - arriva l’applicazione che recupera i messaggi cancellati : Ennesimo upgrade per l’app di messagistica più famosa al mondo, WhatsApp. arriva infatti l’applicazione per recuperare i messaggi eliminati In questa decade di immenso sviluppo tecnologico, qualsiasi smartphone ha pre-installato WhatsApp. Eh si perchè in questi anni, l’app dall’iconcina verde, è diventato il sistema di messaggistica più usato al mondo. Dal suo canto, l’applicazione di […] L'articolo ...

