Wasteland Remastered mostra un' America post-apocalittica nel trailer di lancio

InXile Entertainment sta lavorando su Wasteland 3, ma nel frattempo ci offre una versione rimasterizzata del primo capitolo, arrivato più di 30 anni fa su PC. Questo gioco di ruolo e strategia ha gettato le basi di una delle saghe più famose nella storia dei videogiochi, Fallout.I suoi creatori originali hanno lasciato InterPlay quando stava attraversando un brutto momento finanziario, lasciando dietro di sé licenze come Fallout, Wasteland o Baldur's Gate. Fallout arrivò nelle mani di Bethesda, ma Wasteland rimase nel limbo, fino a quando InXile, il nuovo studio di Brian Fargo, non riprese la licenza. Dopo aver recuperato Wasteland, il team ha pubblicato un secondo capitolo finanziato dal supporto dei fan. Wasteland 3, invece, avrà il supporto diretto di Microsoft, poiché InXile Entertainment è una delle aggiunte alla famiglia Xbox First Party.Mentre aspettiamo il terzo capitolo, chi ...

