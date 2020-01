Wanda Nara risponde alle offese di Barbara Alberti che le aveva dato del mostro (Di venerdì 31 gennaio 2020) Ieri sera Barbara Alberti al Grande Fratello Vip ha parlato con Rita Rusic ed Andrea Montovoli di chirurgia estetica prendendo ad esempio il caso di Wanda Nara. “Ma come Wanda Nera.. Wanda Nara, che è alta un metro e cinquanta e si è fatta l’ottava di seno: è un mostro!”. Appena la Rusic le ha ricordato di avere il microfono, la Alberti si è tappata la bocca rendendosi immediatamente conto della figuraccia fatta. A distanza di poche ore Wanda Nara ha visto il video ed ha risposto alla scrittrice via Instagram: “Altezza 1,70, ci vediamo questa sera al Grande Fratello Vip”. Che Alfonso Signorini abbia in mente un confronto face-to-face fra Wanda Nara e Barbara Alberti? Amerei. Barbara Alberti offende Wanda Nara, poi si ricorda del microfono Barbara Alberti ed il dissing a Uanda Nara “è un metro e 50 e si è fatta l’ottava misura un mostro” ... bitchyf

