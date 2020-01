Volley femminile, Olimpiadi 2020: definiti i gironi. Italia nel gruppo della morte (Di venerdì 31 gennaio 2020) La FIVB ha ufficializzato la composizione dei gironi del torneo di Volley femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020 che si disputeranno dal 22 luglio al 9 agosto. Si tratta soltanto di una conferma visto che la struttura dei due raggruppamenti era già stato definita tre settimane fa al termine delle varie qualificazioni. Non ci sono state infatti estrazioni e sorteggi ma si è seguito il ranking internazionale abbinato al meccanismo a serpentina: Giappone testa di serie in quanto Paese organizzatore nella Pool A, Cina e USA nella Pool B perché prima e seconda del ranking, Serbia e Brasilenel gruppo A in quanto terza e quarta della classifica e via dicendo. All’Italia non è andata benissimo perché le azzurre sono finite nel gruppo della morte: se la dovranno vedere con la Cina detentrice del titolo, con i sempre temibili USA, con l’agguerrita Russia e con la pericolosa Turchia di ... oasport

varesenews : Busto accoglie il grande volley femminile: “Palayamamay, un salotto affascinante” - OA_Sport : Volley, Coppa Italia femminile 2020: semifinali. Conegliano super favorita, Monza cerca il colpaccio nel derby - RaiSport : ?? #Pallavolo femminile | La presentazione della #FinalFour di #CoppaItalia a #BustoArsizio #Semifinali in diretta… -