Volley, Daniele Rapisarda arbitro alle Olimpiadi 2020: l’Italia porta un fischietto ai Giochi! (Di venerdì 31 gennaio 2020) Daniele Rapisarda sarà uno degli arbitri di Volley alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Grandissimo riconoscimento per il fischietto italiano che è stato selezionato dalla FIVB per dirigere alcuni incontri dei Giochi in programma dal 24 luglio al 9 agosto. Il friulano compirà 52 anni il prossimo 6 maggio, è arbitro di Serie A dal 2002 e internazionale dal 2011, è universalmente riconosciuto come uno dei migliori nel suo ruolo e lo abbiamo visto recentemente in azione ai Mondiali femminili 2018 e nella Coppa del Mondo maschile 2019 giusto per citare le kermesse targate FIVB riservate alle Nazionali. Daniele Rapisarda ha commentato così la notizia ai microfoni della FIPAV: “Quando s’inizia ad arbitrare e per lunga parte della carriera, poter prendere parte ai Giochi Olimpici rappresenta il grande sogno, anche se sappiamo quanto sia dura e lunga la strada per arrivarci. Sapevo di essere uno tra i ... oasport

OA_Sport : Volley, Daniele Rapisarda arbitro alle Olimpiadi 2020: l’Italia porta un fischietto ai Giochi! - daniele_maria_ : @alabarda67 Il campionato di volley non ve lo ruba nessuno #cuadrado #senzavergogna -