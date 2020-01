Volley, Coppa Italia femminile 2020: semifinali. Conegliano super favorita, Monza cerca il colpaccio nel derby (Di venerdì 31 gennaio 2020) Un anno fa Novara alzava il primo trofeo della sua stagione, la Coppa Italia, al termine di una finale infinita con Conegliano ma non ci sarà il bis perché mercoledì Novara è uscita di scena nei quarti perdendo la sfida secca casalinga contro Monza che, dunque, è la “intrusa” di questa finale a quattro che si disputa a Busto Arsizio. La grande favorita, inutile girarci attorno, è la Imoco Conegliano, prima in classifica in campionato, imbattuta in Champions e vincente anche mercoledì contro Chieri, nonostante qualche patema nel set iniziale. Quella veneta è una macchina perfetta, già capace di salire sul tetto del mondo in stagione e attesa al primo grande test verità all’interno dei confini italici. Conegliano se la vedrà nella prima semifinale di domani contro la Savino del Bene Scandicci, squadra che non ha certo brillato per continuità in questa prima fase della ... oasport

