‘Voglio essere il tuo zerbino…’: Federica Panicucci atomica mentre accavalla le gambe (FOTO) (Di venerdì 31 gennaio 2020) Federica Panicucci, conduttrice di ‘Mattino Cinque’ ha ben 52 anni. La biondissima showgirl, nonostante il passare del tempo, resta una donna bellissima e molto giovanile. Non soltanto nelle espressioni del viso, ma anche a livello fisico. La sua silhouette sembra quella di una ragazzina e di certo può fare invidia anche ad una ventenne. Molto amata in tv e tanto seguita sui social, la Panicucci pochi giorni fa si è davvero superata con uno scatto bollente. Federica Panicucci manda in delirio i fan su Instagram Federica Panicucci continua il suo successo televisivo con Mattino 5. Nel corso degli anni la show girl è rimasta sempre la stessa, come del resto anche i suoi capelli lunghi e biondi. Ultimamente è stata la regina del capodanno targato Mediaset, mostrano degli outfit davvero incredibili. Nello scatto di oggi, la vediamo in uno stacco di coscia esagerato che ha mandato in delirio ... kontrokultura

