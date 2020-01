Vitalizi: “La Commissione pronta a ripristinarli al Senato”. Scoppia la polemica (Di venerdì 31 gennaio 2020) Vitalizi: “La Commissione pronta a ripristinarli al Senato”. Scoppia la polemica I Vitalizi tornano a far Scoppiare una polemica politica. Stavolta l’oggetto del contendere è la presunta volontà da parte della Commissione a ciò deputata del Senato (la Commissione Contenziosa) di accogliere gli oltre 700 ricorsi di ex senatori contro la decisione del 2018 del Senato di ricalcolare con metodo contributivo (e quindi di fatto di tagliare) i loro trattamenti pensionistici. La questione del taglio dei Vitalizi è una delle battaglie simbolo del Movimento Cinque Stelle e riguarda complessivamente circa 2mila ex parlamentari – tra Camera e Senato – che hanno fatto ricorso contro la delibera della Camera di appartenenza. Sul ricorso, in base al “principio dell’autodichia” (l’autogiurisdizione del Parlamento), sono chiamati a esprimersi come organo ... tpi

PaolaTavernaM5S : Se la casta avesse messo al servizio dei cittadini tutto l’impegno che sta mettendo nel riportare i privilegi che n… - Mov5Stelle : Le notizie riportate dal Fatto Quotidiano dimostrano quanto stiamo denunciando da mesi. Nella Commissione Contenzio… - GianlucaVasto : Quando abbiamo tagliato i #Vitalizi agli ex parlamentari, sapevamo che non avrebbero mollato l'osso. La pioggia di… -