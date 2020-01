Virus,commissario potrà requisire hotel

Ilstraordinario per l'emergenza corona, Borrelli,o strutture ricettive se ci fosse la necessità di alloggiare cittadini di nazionalità cinese attualmente in Italia. E' una delle ipotesi del piano che verrà messo a punto nelle prossime ore per prevenire ogni possibile rischio di diffusione. "Abbiamo messo in piedi un sistema di prevenzione che ci consente di gestire in modo adegiato la situazione. Nessuna paura e nessun allarmismo", ha rassicurato Borrelli.(Di sabato 1 febbraio 2020)