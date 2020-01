Virus, Spallanzani: 12 ricoveri, altri 20 pazienti sotto osservazione (Di venerdì 31 gennaio 2020) I casi di sospetto coronaVirus sono in aumento in Italia. Altre 12 persone sono ricoverate all'ospedale Spallanzani di Roma, oltre ai due turisti cinesi ricoverati ieri le cui condizioni sono definite "discrete" dai medici. CoronaVirus: il governo dichiara lo stato di emergenza Lo stato di emergenza durerà per 6 mesi, secondo quanto si apprende da fonti governative Tutte e 12 le persone ricoverate nelle ultime ore hanno sintomi riconducibili alla misteriosa polmonite virale partita da Oriente per la quale non esiste allo stato un vaccino. Sempre dallo Spallanzani spiegano che altri nove pazienti ricoverati in isolamento sono stati intanto dimessi. "Bisogna evitare le discriminazioni: in Italia ci sono tanti cinesi". Il direttore scientifico dell'ospedale romano in prima linea contro il Virus, Giuseppe Ippolito, ha chiarito ... blogo

Agenzia_Ansa : #Coronavirus: turista con la febbre, fermi in seimila su una nave a #Civitavecchia Attesi nel pomeriggio i risultat… - giornalettismo : 'I due pazienti sono in buone condizioni, non presentano sintomi gravi. Non hanno potuto trasmettere il virus nella… - Corriere : La coppia atterrata a Milano il 23 gennaio Ora è in isolamento -