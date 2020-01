Virus, Confcommercio: -2mln al giorno

L'ufficio studi Fipe-stima che "l'allarme suscitato dalle notizie sulla diffusione del coronastia mettendo in grande difficoltà la ristorazione cinese in Italia". Nei circa 5.000 ristoranti cinesi si registra una perdita di fatturato del 70%,di euro in meno al. Aggiungendo i 500.000 euro che i turisti cinesi in Italia spendono ogniper mangiare, la perdita complessiva della ristorazione è di 2,5mln di euro.(Di venerdì 31 gennaio 2020)