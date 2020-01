Virus cinese: stato d’emergenza per sei mesi, lo ha dichiarato il Consiglio dei ministri (Di venerdì 31 gennaio 2020) Alla luce della dichiarazione di emergenza internazionale dell'OMS abbiamo attivato gli strumenti normativi precauzionali previsti nel nostroPaese in questi casi, ha detto il ministro Speranza firenzepost

