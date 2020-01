Virus cinese: la coppia di Roma era stata due giorni a Firenze. Allerta della Regione (Di venerdì 31 gennaio 2020) I due cittadini cinesi ricoverati allo Spallanzani di Roma sono passati da Firenze E' giunta alla Regione notizia ufficiale che i due cittadini cinesi ricoverati allo Spallanzani di Roma con positività al coronaVirus sono passati da Firenze, dove hanno soggiornato due giorni. La Regione ha immediatamente attivato l'indagine epidemiologica, per individuare i possibili contatti a rischio firenzepost

