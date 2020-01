Virus Cina, Ecdc: “Primi contagi locali in Europa, le autorità rafforzino la risposta” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Si allarga l’allarme legato al nuovo coronaVirus, con 16 casi fino ad ora nel Vecchio Continente – di cui 2 in Italia – e il primo cluster di contagi non d’importazione, ma a livello locale, in Germania. A segnalarlo è l’ultimissimo aggiornamento dell’Ecdc (European Centre for Disease Prevention and Control) sul nuovo coronaVirus cinese. “Il 28 gennaio un gruppo di 4 casi acquisiti localmente, con collegamenti indiretti a Wuhan, è stato segnalato dalla Germania”, sottolineano gli esperti. “Ulteriori casi e decessi in Cina sono previsti nei prossimi giorni e settimane. Ulteriori casi o cluster sono previsti anche tra i viaggiatori provenienti dalla Cina, principalmente dalla provincia di Hubei. Pertanto, le autorità sanitarie degli Stati membri dell’Ue dovrebbero rimanere vigili e rafforzare la loro capacità di ... meteoweb.eu

