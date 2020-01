Virus Cina, Cdm decreta stato emergenza (Di venerdì 31 gennaio 2020) Roma, 31 gen. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri riunito a palazzo Chigi ha oggi decretato lo stato d’emergenza in relazione al caso del coronaVirus. Una misura, hanno spiegato fonti di governo in precedenza, diretta conseguenza della . “E’ una semplice presa d’atto della scelta dell’Oms”. Non è la prima volta di uno stato di emergenza sanitario. Era già accaduto infatti con l’epidemia Sars. Il Cdm ha stanziato cinque milioni di euro per affrontare l’emergenza coronaVirus. Il decreto ha proclamato lo stato di emergenza per sei mesi.L'articolo Virus Cina, Cdm decreta stato emergenza CalcioWeb. calcioweb.eu

