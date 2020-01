Vino Nobile di Montepulciano: «Toscana» obbligatorio nell’etichetta. Cambia il disciplinare (Di venerdì 31 gennaio 2020) Maggiore tutela, più chiarezza per il mercato: dopo il via libera della Regione Toscana per la modifica del disciplinare del Vino Nobile, Rosso e Vinsanto di Montepulciano arriva quello definitivo del Ministero dell’Agricoltura. Il presidente del Consorzio, Andrea Rossi: «Un percorso virtuoso nel quale politica, associazioni di categoria e mondo produttivo hanno condiviso un obiettivo unico» firenzepost

FirenzePost : Vino Nobile di Montepulciano: «Toscana» obbligatorio nell’etichetta. Cambia il disciplinare - CorriereQ : Per il Vino Nobile di Montepulciano obbligo ‘Toscana’ in etichetta - ViniDintorni : RT @AgrariaOrg: Il Mipaaf ha accolto la delibera regionale dell’8 luglio per il cambio di disciplinare Vino Nobile di Montepulciano: “Tosca… -