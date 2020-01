Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2020 ore 18:15 (Di venerdì 31 gennaio 2020) Viabilità 31 GENNAIO 2020 ORE 18.05 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA BUFALOTTA E TIBURTINA IN ESTERNA CODE TRA VIA DEL MARE E LA TUSCOLANA SULLA CASILINA CODE NEI PRESSI DI SAN CESAREO, VALMONTONE E OSTERIA DELLA FONTANA CODE SULLA TIBURTINA TRA ALBUCCIONE E SETTEVILLE IN DIREZIONE Roma CODE SULLA TIBURTINA NEI PRESSI DI BAGNI DI TIVOLI E TIVOLI RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA VIA APRILIANA E LA NETTUNENSE IN DIREZIONE LATINA CODE SULLA NETTUNENSE TRA VIA VALLELLATA E VIA DEL COMMERCIO IN DIREZIONE ANZIO SEMPRE SULLA NETTUNENSE CODE NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE PAVONA E CECCHINA SULL’APPIA CODE NEI PRESSI DI SANTA MARIA DELLE MOLE, ALBANO LAZIALE E VELLETRI SULLA VIA DEL MARE CODE NEI PRESSI DI PAVONA E DI POMEZIA IN ENTRAMBI I SENSI E INFINE A FORMIA ... romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2020 ore 18:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2020 ore 17:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #31-01-2020 - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2020 ore 17:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #31-01-2020 -