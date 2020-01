"Vertici di Bankitalia accondiscendenti con popolare di Bari": l'ordinanza del gip (Di venerdì 31 gennaio 2020) Avrebbero potuto rimuovere i Vertici della Banca popolare di Bari e non l’hanno fatto. È l’accusa che, fatta da uno degli indagati, che si legge nell’ordinanza del tribunale del capoluogo pugliese con la quale ha disposto gli arresti domiciliari di Marco e Gianluca Jacobini, il primo già presidente del consiglio d’amministrazione e amministratore di fatto della Banca popolare di Bari e il secondo vice direttore generale e direttore generale di fatto dell’istituto di credito barese, e di Elia Circelli, ex Responsabile della Funzione Bilancio e Amministrazione della Direzione Operations dell’azienda. Dal canto suo, però, Bankitalia si difende: “Non c’erano i presupposti”, precisano da via Nazionale.Dalle false comunicazioni alle estorsioni: le accuse nei confronti degli indagatiI due Jabobini, indagati con ... huffingtonpost

