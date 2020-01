Verissimo Diana Del Bufalo parla della fine della storia d’amore con Paolo Ruffini (Di venerdì 31 gennaio 2020) L’amore tra Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini è completamente finita, la Del Bufalo sarà ospite a “Verissimo”, parla per la prima volta della fine della sua storia con l’attore. “Continuo a volergli bene, ma non ho potuto più continuare a stare con lui per motivi spiacevoli. Nella relazione con Paolo non ho sbagliato niente. Le cose gravi le ha commesse lui e mi sono detta di non poter più andare avanti in questo modo. Sono stata troppo male”, confida a Silvia Toffanin. Una fine dolorosa, ma inevitabile. Alla Toffanin, che le chiede come stia adesso, Diana da domenica 2 febbraio alla guida del nuovo show di Italia 1 “Enjoy” confessa di non avere rimpianti: “Adesso sto bene, sono nella fase euforica. Ho vissuto il mio dolore ma adesso basta. Ho fatto un percorso con una psicoterapeuta che mi ha salvato la vita e mi ha reso di nuovo felice. Ho capito che ... musicaetesti.myblog

zazoomblog : Diana Del Bufalo a Verissimo parla della fine della storia d’amore con Ruffini - #Diana #Bufalo #Verissimo #parla - Notiziedi_it : Diana Del Bufalo a Verissimo torna a parlare di Paolo Ruffini e rivela cosa è successo tra loro… - zazoomblog : Diana Del Bufalo parla della rottura con Ruffini a Verissimo: “Ho vissuto il mio dolore ma adesso sto bene” -… -