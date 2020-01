Venezia: Porto, traffici in calo nel 2019, segnali positivi per Chioggia (Di venerdì 31 gennaio 2020) Venezia, 31 gen. (Adnkronos) - “Si misura in un milione e mezzo di tonnellate perdute la flessione dei traffici sperimentata nel corso del 2019 dal Porto Veneziano – dichiara Pino Musolino, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale - Come ho già avuto modo di spi liberoquotidiano

zazoomnews : Venezia: Prefettura domenica disinnesco bomba a Porto Marghera - #Venezia: #Prefettura #domenica - zazoomblog : Venezia: Prefettura domenica disinnesco bomba a Porto Marghera - #Venezia: #Prefettura #domenica - NuovaScintilla : 31/1. Già dimesso il marittimo chioggiotto 44enne colto da malore il 29/1 a bordo di un peschereccio a 32 miglia da… -