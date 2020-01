Venezia: Porto, traffici in calo nel 2019, segnali positivi per Chioggia (2) (Di venerdì 31 gennaio 2020) (Adnkronos) - I dati rilevati tra gennaio e dicembre 2019 fotografano un traffico che si assesta sui 24,9 milioni di tonnellate, in flessione del 5,9% rispetto all’anno precedente quando il Porto di Venezia aveva registrato il suo record storico di 26,5 milioni di tonnellate. Particolarmente interes liberoquotidiano

zazoomnews : Venezia: Prefettura domenica disinnesco bomba a Porto Marghera - #Venezia: #Prefettura #domenica - zazoomblog : Venezia: Prefettura domenica disinnesco bomba a Porto Marghera - #Venezia: #Prefettura #domenica - NuovaScintilla : 31/1. Già dimesso il marittimo chioggiotto 44enne colto da malore il 29/1 a bordo di un peschereccio a 32 miglia da… -