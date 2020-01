Valentino Rossi, ultimo giro di giostra? Da Riva a Jordan fino a Borg, storie di campioni fuori tempo massimo. L’anomalia? Platini (Di venerdì 31 gennaio 2020) Scaricato dalla Yahama, Valentino Rossi dovrà ora capire se la stagione 2020 sarà l’ultima da pilota della MotoGp. La casa motociclistica giapponese ha deciso di puntare per il 2021 su due giovani, rinnovando il contratto a Vinales (classe 1995) e inserendo Quartararo (classe 1999) nella squadra principale. A Valentino, che il 16 febbraio festeggerà 41 anni, hanno prospettato una moto ufficiale ma nel team Petronas. Nei pRossimi mesi deciderà il suo futuro, ma quello che inizia a breve potrebbe essere davvero il suo tour d’addio. Nove titoli mondiali nel suo palmares (in tutte le categorie: 125, 250, 500 e MotoGp), insegue il decimo dal lontano 2009. Un Gran Premio non lo vince da giugno 2017. L’addio poteva arRivare anche prima, ma Rossi è stato uno dei più grandi motociclisti di tutti i tempi e ancora oggi muove nel settore un indotto spaventoso. Avrà molte cose da fare, proprietario ... ilfattoquotidiano

