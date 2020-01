Valentino Rossi, Uccio: "Da Petronas una bella offerta. Con la Yamaha rancore affettivo" (Di venerdì 31 gennaio 2020) Giorni difficili per Valentino Rossi: la Yamaha ha ufficializzato che sarà la sua ultima stagione, poi arriverà il turno di Fabio Quartararo. Insomma il dottore messo alla porta. Ma non solo: il giorno successivo, annunciato l'ingaggio di Jorge Lorenzo come collaudatore. Un doppio schiaffo. E a fare liberoquotidiano

SkySportMotoGP : Il senso del passo indietro di Valentino #Rossi ? ??? L’editoriale di @guidomeda #SkyMotori #MotoGP - SkySportMotoGP : ?? @ValeYellow46 fissa l'obiettivo per il 2021 ? - SkySportMotoGP : ? #UltimOra #MotoGP Lin Jarvis: 'Valentino deciderà il suo futuro in 7/8 gare. Se #Rossi vuole, è pronta una moto… -