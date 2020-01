Valentino Rossi non si ferma: continua in moto o passa alle auto (Di venerdì 31 gennaio 2020) Se il pesarese deciderà di non continuare con la moto ufficiale del team satellite Srt, passerà all’endurance auto. “Magari correndo le sette-otto gare più belle” dice l’amico Uccio. Il fratello Marini: “Corre insieme resta un sogno, prima dovrà avere voglia di continuare”.continua a leggere fanpage

