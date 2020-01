Valencia-Celta Vigo, Liga: news, pronostico, formazioni (Di sabato 1 febbraio 2020) Valencia – Celta Vigo sabato ore 21:00 La meritata e clamorosa vittoria per 2-0 contro il Barcellona, nel turno di campionato scorso, ha permesso al Valencia di non perdere punti in classifica in una giornata in cui le sue dirette avversarie hanno vinto quasi tutte. La squadra allenata da Albert Celades ha 34 punti, soltanto quattro in meno rispetto al Siviglia, attualmente terzo in classifica. Nello spazio di quei quattro punti si trovano ben cinque squadre, e la concorrenza per i posti nelle prossime competizioni europee è piuttosto agguerrita. Il Valencia viene da un’altra vittoria, seppure ottenuta ai calci di rigore. Mercoledì scorso in trasferta a León è riuscito a superare gli ottavi di Coppa del Re eliminando il Cultural Leonesa, che nel turno precedente aveva battuto l’Atletico Madrid. Nella squadra mandata in campo da ... ilveggente

